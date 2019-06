St. Louis vann Stanley Cup – 52 års ventetid er over

sport

St. Louis Blues debuterte i NHL i 1967-68-sesongen og spelte i år det 42. sluttspelet sitt. Så seint som i januar låg laget sist på tabellen.

No er dei Stanley Cup-meistrar.

– Det har vore eit heilt utruleg år. Eg veit ikkje heilt kva eg skal seie. Frå der vi var, til der vi er no. Eg har aldri vore meir stolt over å bere drakta. Det er utruleg, sa lagkaptein for St. Louis Blues Alex Pietrangelo til nhl.com etter kampen.

I forkant av kampen onsdag stod det 3–3 etter seks kampar i finaleserien. Dermed måtte Stanley Cup avgjerast i ein sjuande og avgjerande finalekamp.

St. Louis var fram til onsdag det eldste aktive laget i NHL som aldri har vunne Stanley Cup, trass i finalar i både 1968, 1969 og 1970.

