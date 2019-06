Løke hadde ikkje noko val då ho vraka Larvik

sport

Det er venta at ho speler for Vipers Kristiansand kommande sesong.

– Eg hadde sett fram til å spele for Larvik Håndballklubb igjen og vere med på å gjenreise klubben. Når det no viser seg at spel i førstedivisjon ikkje kan kombinerast med landslagsspel, er det riktig og nødvendig for meg å spele for ein annan klubb, seier Heidi Løke i ei pressemelding.

– Eg har framleis ambisjonar for handballkarrieren min, der to viktige mål for meg er å spele VM og OL i Japan i 2019 og 2020, avsluttar Løke.

