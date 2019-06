sport

– Han kjem til å ligge på intensivavdelinga i to–tre dagar til. Vi ser an når vi får sendt han heim, seier Team Ineos-sjef Dave Brailsford før etappen på torsdag i Frankrike.

Han fortel at skadane var så alvorlege at Froome måtte opererast med det same, og at det tok åtte timar.

