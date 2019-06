«Caro»: – Sterk i trua på at vi går vidare

sport

– Vi skal ha respekt for Sør-Korea, for om dei får tre poeng har dei ein liten sjanse til å gå vidare. Det blir ingen lett match, men ut frå at dei tapte for Nigeria i dag og verka fysisk underlegne så føler eg meg sterk i trua på at vi kan slå dei, sa ho til NTB etter 1-2-tapet.

Ho synest Noreg i kampen mot Frankrike greidde å vise at laget kan måle seg mot dei beste.

– Ja, det synest eg. Vi skal ta med oss det. Frankrike hadde òg ein dag meir pause enn oss, og likevel følte eg at vi hadde meir å gå på. Det var surt å tape, men sånn er fotballen. Nokre gonger er det stong inn, og i dag var det stong ut.

Ho har inga sterk meining om straffeavgjerda som avgjorde kampen.

– Meiner dei (dommarane) det er riktig, så er det riktig. Vi får ikkje gjort noko med det.

