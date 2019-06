Messi desperat etter ein tittel med landslaget

sport

Lionel Messi har vunne det meste som klubbspelar, men den argentinske landslagsstjerna har ikkje like mykje å vise til når det gjeld landslaget. 31-åringen har vunne fire meisterligatitlar og ti seriegull med Barcelona. I tillegg har han vunne Ballon d'or fem gonger.

Når Copa America startar til helga, er den vesle superstjerna på jakt etter ein etterlengta tittel med Argentina.

– Eg ønsker å ha vunne noko med landslaget når eg avsluttar karrieren min, i alle fall å ha vunne mest mogleg, seier Messi til Fox Sports.

Messi har tapt fleire finalar med Argentina, inkludert VM-finalen mot Tyskland i 2014. Dei to siste Copa America-finalane har enda med tap på straffespark mot Chile.

Etter finaletapet mot Chile i 2016 annonserte Messi at tida på landslaget var over. Då var det argentinske landslaget under massiv kritikk.

– Folk angreip oss frå alle kantar, seier Messi.

Men etter berre seks veker var Messi tilbake på landslaget, og Barcelonas magikar var sterkt delaktig i at Argentina tok seg gjennom VM-kvalifiseringa til VM i Russland i fjor. Men også det vart eit meisterskap utan suksess for Messi. Der vart det stopp i åttedelsfinalen mot Frankrike (4-3).

Men til helga startar Argentina med blanke ark i Copa America, der Argentina er i gruppe med Colombia, Paraguay og Qatar.

– Vi reiser til meisterskapet med det same håpet og den same svolten som vanleg. Men Argentina går no gjennom eit generasjonsskifte, sa Messi nyleg til TyC Sports.

– For mange av dei er dette det første meisterskapa deira, men det skal ikkje stoppe oss frå å prøve å vinne meisterskapet, la han til.

Det er 26 år sidan sist Argentina vann Copa America.

