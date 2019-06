Boasson Hagen fastlåst i Dauphiné-spurten – Sam Bennett vann

sport

Bennetts overlegne siger kom på tampen av ein etappe der Natnael Berhane (Cofidis) og Quentin Pacher (Vital) hadde lege i tomannsbrot nesten heile vegen.

Boasson Hagen var blant ryttarane som låg i fronten då spurten nærma seg, men han fekk ingen god posisjon og vart fastlåst då det skulle kjempast om siger.

Shane Archbold får mykje av æra for sigeren til Bora. Han gjorde eit perfekt opptrekk for Bennett, som enkelt kunne trakke til siger, omtrent to sykkellengder føre Jumbos Wout Van Aert.

Astana-ryttar Davide Ballerini tok tredjeplassen. Også Clément Venturini (AG2R) og Edward Theuns (Trek) kom i mål før sjettemann Boasson Hagen.

Nordmannen vann første etappe i det franske rittet og er stadig med i kampen om poengtrøya samanlagt.

(©NPK)