Solskjærs første signering i mål

Stadfestinga på at klubbane er samde om ein overgang kom fredag ettermiddag. Overgangen blir ikkje endeleg fullført før Fifas internasjonale overgangsvindauge opnar 11. juni. Derfor blir det ikkje gitt ytterlegare detaljar før då, heller ingen kommentarar frå klubbane.

Sky Sports har tidlegare hevda at James vil koste United rundt 15 millionar pund, eller rundt 180 millionar norske kroner.

Walisaren Daniel James starta 28 kampar for Swansea i meisterskapsserien denne sesongen. Han scora fire mål og hadde sju målgivande pasningar. Han har spelt to landskampar for Wales.

