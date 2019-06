Kvinnene må vike for mennene i Roland-Garros

sport

På grunn av regn og etterfølgjande utsetjingar enda det med at både semifinalane for mennene og kvinnene i tennisturneringa Roland-Garros blir spelt fredag. Og i kampen om rampelyset på hovudbanen Philippe Chatrier, vann mennene.

– Vi er svært skuffa over at begge semifinalane for kvinner er lagt til mindre banar, seier Steve Simon, som er leiar for tennisorganisasjonen til kvinnene WTA.

Den tidlegare franske toppspelaren Amelie Mauresmo går lenger i kritikken sin.

– Det er ei skam for turneringa vår, seier ho i ein twittermelding.

Mauresmo er klar på at semifinalen mellom Rafael Nadal og Roger Federer er dagens kamp. Men 49-åringen, som ein gong var den beste tennisspelaren i verda, meiner det sender heilt feil signal å vise kvinnene til bane to og tre, medan begge kampane til mennene går på hovudbanen.

Turneringssjef Guy Forget innrømmer at det kan opplevast som kontroversielt å flytte kvinnekampane til dei mindre banane, med langt lågare setekapasitet. Han påstår likevel at leiinga i Roland-Garros er opptatt av å behandle alle likt.

I semifinalane til kvinnene møtes Ashleigh Barty og Amanda Anisimova og Johanna Konta og Marketa Vondrousova. I semifinalane til mennene speler Nadal og Federer, medan Novak Djokovic møter austerrikaren Dominic Thiem.

(©NPK)