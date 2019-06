Kristoffersens sponsorstrid over: Anker ikkje og inngår landslagsavtale med skiforbundet

sport

Dermed er den årelange rettstvisten mellom partane komme til vegs ende. Det som har vorte omtalt som «indrefileten av eksponeringsplass» for sponsorane til alpinistane blir verande i hendene på Skiforbundet.

Det kjem fram på nettsidene til skiforbundet torsdag. Der står det at «Norges Skiforbund og Henrik Kristoffersen avslutter den rettslige prosessen rundt uenigheten om profileringen av hans private sponsor Red Bull».

Samtidig har Kristoffersen signert ein ny treårig landslagsavtale, der Skiforbundet legg økonomisk og praktisk til rette for eit sportsleg tilpassa, individuelt opplegg for Kristoffersen utanom konkurransar.

Legg saka død

– Eg er svært fornøgd med at forbundet har komme til møtes ønsket mitt om eit individuelt tilpassa sportsleg regime utanfor rennsesongen, og at Red Bull-avtalen kan vidareførast i tre nye år. Dette er optimalt for meg, og det langsiktige i avtalen er òg viktig. Skiforbundets tilrettelegging er avgjerande for at eg skal kunne prestere heilt i verdstoppen i åra som kjem, seier Henrik Kristoffersen.

Den juridiske striden mellom alpinstjerna og forbundet strekker seg fleire år tilbake. Henrik Kristoffersen har ønskt å køyre med Red Bull-logo på hjelmen, men Skiforbundet har heile tida sagt nei.

Årsaka er at plassen var seld til hovudsponsoren til forbundet, Telenor. I 2016 sa forbundet definitivt nei, sjølv om landslagskollega Aksel Lund Svindal hadde køyrt med Red Bull-logo på hjelmen i fleire år.

Kristoffersen svarte då med å stemne forbundet. Saka var oppe i Oslo tingrett i mars, og 6. mai kom dommen som gav skiforbundet full siger.

No har 24-åringen valt å legge saka død, han ankar ikkje vidare til lagmannsretten.

Set strek

Ved å få tilgang til å profilere Red Bull på hjelmen, hevda 24-åringen at han ville få tilgang til støtteapparatet til den austerrikske drikkegiganten.

Ved å nekte han dette, meiner Kristoffersen at skiforbundet driv misbruk av marknadsmakt og dermed fråtar han moglegheita til å bli den beste alpinisten i verda.

Skiforbundet meiner marknadsavtalen med Telenor er heilt avgjerande for å sikre ein «brei» landslagsmodell, og at sponsormidlar òg kjem breiddeidretten til gode.

Kristoffersen sa etter at dommen vart kjent at han var skuffa, men at han meinte kampen ikkje hadde vore forgjeves.

– Svart dag

I sjølve dommen frå tingretten 6. mai gav Oslo tingrett alpinisten rett i at skiforbundet påla han ein formålsrestriksjon, men konkluderte med at hensikta med denne var legitim.

Retten slo òg fast at skiforbundet har halde seg innanfor EØS-reglane, og vektla – til liks med forbundet – at det eksisterande regelverket både sikrar dei personlege interessene til utøvarane og at det sikrar at alle får nyte godt av midlane til fellesskapet.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud sa etter dommen at det var ein svart dag for alle som håpte på auka støtte til breiddeidrett og fridom for enkeltutøvarar underlagt Skiforbundet.

– I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkande vald å fråvike internasjonal konkurranserett, sa Stemsrud.

