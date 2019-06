Alpinsjefen om Kristoffersen-semja: – Ei bra løysing for landslaget

sport

Etter at Skiforbundet vann saka Henrik Kristoffersen reiste mot forbundet, vart det på den siste dagen for ei mogleg anke. klart at saka ikkje fortset i rettssystemet.

Kristoffersen ankar ikkje og har signert ein ny, treårig landslagsavtale.

– Vi har hatt fokus på å finne eit bra sportsleg opplegg, og det har vi klart. Vi har vorte samde, og det er ei bra løysing for landslaget, inkludert Henrik Kristoffersen, seier Ryste til NTB.

I avtalen får Kristoffersens eit eige helse- og treningsopplegg utanom renn, styrt av far og trenar Lars Kristoffersen. Skiforbundet skal legge økonomisk og praktisk til rette for eit sportsleg tilpassa, individuelt opplegg for Kristoffersen utanom konkurransar.

Forbundet dekker utgifter til trenar Einar Witterveen, som skal følgje Kristoffersen gjennom sesongen, og dessutan ein ekstra assistentressurs i seks månader frå 1. september.

– Så stiller han med resten av støtteapparatet han treng, seier Ryste som legg til at den nye Kristoffersen-avtalen ikkje vil gå ut over resten av landslaget.

– Nei, det går ikkje utover landslaget på den måten. Laguttaket var gjort litt strengt, men det var ei overordna avgjerd og ikkje på grunn av dette her.

Kristoffersen får òg i avtaleperioden vidareføre flaskeavtalen sin med Red Bull.

