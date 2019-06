Thomas trur på rekordope Tour de France

sport

33-åringen frå Wales vann sykkelrittet i fjor med halvanna minutt ned til nederlandske Tom Dumoulin. Lagkamerat Chris Froome vart nummer tre.

I år syklar dei to britane for Team Ineos, etter at det britiske medieselskapet Sky vedtok å trekke seg ut som sponsor før sesongen.

– Alle ryttarane forbetrar seg. Konkurransen er definitivt tøffare i år, seier Thomas til nyheitsbyrået AFP.

Respekt for konkurrentane

Walisaren fortel at han er trufast til filosofien sin, om å gjere det beste han kan sjølv.

– Eg kan ikkje påverke korleis Tom Dumoulin gjer det, eller Yates, Richie Porte og Jumbo-Visma med Steven Kruijswijk og Tom Roglic, seier ryttaren som har ein tredjeplass i Tour of Romandie som høgdepunkt så langt i år.

På tampen av fjoråret stakk han i tillegg av med den prestisjetunge prisen BBC Sports Personality of the Year, framfor F1-stjerna Lewis Hamilton og fotballstjerna Harry Kane. Sjølv om Kane fekk gullstøvelen og scora seks mål i VM måtte han bite i graset.

Startar i Brussel

For Thomas betydde prisen og heideren mykje.

– Det var ein fantastisk kveld. Spesielt å slå Harry Kane med tanke på korleis England gjorde det i VM i Russland, seier han.

Tour de France startar 6. juli i belgiske Brussel og varer fram til 28 juli. Team Ineos stiller til start med både Geraint Thomas og Chris Froome, sistnemnde jaktar den femte gule trøya si.

Kristoffer Halvorsen, som vann siste etappe i Tour of Norway sist helg, er likevel ikkje førespegla ein plass på laget, uttalte sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2 etter rittet.

