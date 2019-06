Noreg klar for handball-VM etter 31–28 over Kviterussland

sport

Noreg hadde avgjort kampen om VM-billetten med 34-21-siger i Kviterussland fredag, men var nådelause frå avkast i Sotra Arena. Etter seks og eit halvt minutt stod det 8–0 til Noreg. Kviterussarane scora det første målet sitt eitt minutt seinare, men etter 12 minutt banka Kari Brattset inn den sjette scoringa si og sende heimelaga opp i 12–1.

Derfrå slapp dei norske seg ned og lét kviterussarane få vere med å leike. Resten av omgangen scora gjestene faktisk fleire mål enn Noreg, og ved pause stod det 21–11.

Kviterussland heldt fram å yppe seg etter pause, og dei norske sleit med å komme opp på sitt beste nivå igjen. Gjestene scora dei tre første måla i omgangen og knappa stadig inn på Noregs leiing. Seks minutt før slutt var leiinga nede i fire mål, og to minutt før slutt i tre, men sigeren var aldri i alvorleg fare.

Noreg er uansett klar for VM-sluttspelet i Kumamoto vest i Japan, ei turnering som blir avvikla i tida 30. november til 15. desember. Trekninga av gruppespelet skjer 21. juni, og det er god sjanse for at Noreg blir toppseeda. I VM blir det fire grupper a seks lag, og dei tre beste i kvar går til hovudrunden.

Det blir første gong kvinnelandslaget speler eit meisterskap i Japan, men planen er at laget skal vende tilbake dit for å spele om OL-medaljar under Tokyo-leikane neste sommar.

