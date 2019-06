Ada Hegerberg til Josimar: – Eg vart knekt psykisk av å spele på landslaget

sport

Hegerberg, som i fjor vart første kvinnelege vinnar av Ballon d'or (Gullballen) og stadig vinn titlar og andre priser for prestasjonane sine med sitt franske klubblag Lyon, sa nei til vidare landslagsspel etter det mislykka EM-sluttspelet for to år sidan. Den gong viste ho til generell misnøye med forholda på landslaget.

– Landslagsleiinga kjenner synspunkta mine, og eg kjem ikkje til å utdjupe dette nærare i media, skreiv ho i Instagram-meldinga om avgjerda si.

Rett før VM-sluttspelet i Frankrike, der Noreg jagar suksess utan henne, utdjupar ho det likevel overfor Josimar, som vier den siste utgåva si heilt til kvinnefotball. Ho seier at ho gradvis byrja å miste seg sjølv på landslaget, og at ho ikkje fekk lov til å vere seg sjølv. Ho hevdar at kvinnelandslaget aldri har vorte tatt seriøst av fotballforbundet, uansett aldersnivå, og at det var «tøft» heilt frå J15-landslaget til dei tre meisterskapa der ho var stjerne på A-landslaget.

Intervjuet med fotballmagasinet blir omtalt onsdag av VG, som også har fått eit tilsvar frå generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund.

Depressiv kjensle

– Det var tøft på så mange samlingar. Eg har vore knekt psykisk. Det har vore ei dønn depressiv kjensle. Eg hadde mareritt etter å ha vore med landslaget. Sånne ting skal ein ikkje ha, seier Hegerberg til Josimar.

– Viss du vil komme deg nokon stad i livet, må du ta nokre val. Med ein gong tanken kom inn i hovudet mitt: «Eg trur eg må slutte på landslaget» … då berre rann alt av. Puuuuuh. Eg byrja å sove godt igjen.

Hegerberg synest treningar og arbeid før og etter kampar var for svakt og nemner mange tilsynelatande små ting som skapte misnøye og kjensle av ikkje å bli behandla like godt som mennene. Ho hevdar òg at ho og søstera Andrine fekk kjeft etter å ha komme for seint til middag fordi dei signerte autografar.

Etter sitt landslagsnei sa ho at ho følte det ikkje var «plass til henne» i landslaget.

Til motmæle

– Vi synest framleis det er trist at Ada ikkje er med på landslaget, og det er leitt at ho hadde det ho beskriv som dårlege opplevingar den gongen ho var med. Det er samtidig vanskeleg å kommentere synspunkt og opplevingar frå 2017 og åra før det. Vi har hatt ei fin utvikling dei to siste åra, og mange tiltak er sett i verk. Fokuset vårt no er VM, skriv Pål Bjerketvedt i tilsvaret sitt sendt VG på e-post.

Han peikar likevel på at Noreg var ein av pionerane i kvinnefotball, at landslaget har vunne EM, VM og OL og var i EM-finale så seint som i 2013.

– Dette er prestasjonar gjort mogleg av dyktige og framsynte leiarar, trenarar og ambisiøse spelarar, skriv han og medgir at det nok vart sove litt i timen i nokre år, men at mange tiltak vart sett i verk etter eit svakt EM i 2017.

Bjerketvedt peikar blant mykje anna på at Noreg i dag har likelønnsavtale for A-landslaga uavhengig av kjønn, som einaste fotballnasjon i verda.

– Det er framleis ein veg å gå, men vi er godt i gang, og utviklinga skal halde fram, skriv Bjerketvedt, som seier at landslagsdøra vil vere open for Hegerberg om ho sjølv vil, men at det siste er ein føresetnad.

