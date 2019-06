Warholm klar for Samba-duell på Bislett

sport

Når Qatar-løparen kjem til Bislett Games neste veke er det klart for ein av dei største duellane friidrettsverda har å by på for tida. Karsten Warholm står side om side i startblokkene med Abderrahman Samba når startskotet går på 400 meter hekk torsdag 13. juni.

– Eg trur ikkje eg har gledd meg så mykje til ein duell på lang tid, seier stemnegeneral Steinar Hoen på nettsida til Bislett Games

– Det er jo eit løp alle friidrettsinteresserte nordmenn, og verda elles, har sett fram til. Og det blir jo ikkje mindre spennande sesongstarten tatt i betraktning, seier han vidare.

Samba vann nyleg Diamond League stemna i Kina på Kina på 47,27 sekund. Warholm opna med siger på 47,85 i sesongdebuten sin under våte og gufne forhold i Stockholm førre veke.

Førre sesong gjekk Warholm tapande ut av alle seks duellar med Samba, men no er det ein ny sesong med nye moglegheiter for den regjerande verdsmeisteren.

Også Kyron McMaster, Yasmani Copello og Rasmus Mägi stiller til start på Bislett Games, og dermed er dei fem beste på rankinga til IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet) på startstreken i Oslo 13. juni.

(©NPK)