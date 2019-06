Walltin attvald som NISO-leiar

sport

Det vart klart under NISOs landsmøte i Oslo tysdag. Den tidlegare fotballspelaren Walltin har vore leiar i Norske Idrettsutøvarars Sentralorganisasjon sidan 2009, og han er no attvald for to år.

Erlend Hanstveit held fram som nestleiar. Nytt styremedlem er Tore Reginiussen, medan Kristine Bøe blir tilsetterepresentant. Dermed ser NISO-styret dei neste to åra slik ut:

Walltin, Hanstveit, Reginiussen, Cathrine Dekkerhus, Karoline Dyhre Breivang, Steffen Stegavik, Niklas Roest, Magnus Moan, Kristine Bøe.

Varamedlemmer er Tom Høgli, Amanda Kurtovic, Jesper Hoel, Ingrid Moe Wold, Maren Lundby.

