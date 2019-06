Svensk politi etterforskar mogleg kampfiksing i Allsvenskan

sport

Det stadfestar politiet overfor nyheitsbyrået TT. Det blir no arbeidd med å samle inn informasjon for eventuelt å kunne utarbeide ei politimelding.

– Det er kjempebra at ein etterforskar kva som har skjedd. Det ønsker vi i alle slike tilfelle. Det er bra at det finst eit varslingssystem som fungerer. No får vi vente og sjå kvar dette tar vegen, seier klubbsjef Stefan Andreasson i Elfsborg til Borås Tidning.

Andreasson seier at mistanken blir knytt til éi enkelthending og éin speler. Dette kan ikkje politiet stadfeste.

– Utover det vi har kommunisert, har vi på noverande tidspunkt ingen andre kommentarar, opplyser politiet.

1-1-kampen mellom Kalmar og Elfsborg vart spelt 26. mai. Gustav Henriksson scora sjølvmål for Elfsborg, medan Simon Strand kvitterte kort tid seinare. Den norske forsvarsspelaren Stian Gregersen spelte heile kampen.

