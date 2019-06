Ødegaard ønsker tidleg avklaring rundt eventuelt utlån

sport

20-åringen spelar landskampar for Noreg mot Romania (fredag) og Færøyane (måndag) i dagane som kjem. Så kjem situasjonen med Real truleg opp rett etter det.

– Dei (Real Madrid) startar oppkøyringa ein stad mellom 5. og 10. juli. Eg håper jo å få ei avklaring på ting før det. Eg ønsker ikkje same situasjon som i fjor, der eg var med på pre-season (sesongoppkøyringa) med Real og så kom til ein ny klubb i midten av august, seier Ødegaard til NTB.

Ødegaard kan hamne i Ajax på utlån for 2019-20-sesongen. Det har vore kontakt mellom spelaren og Amsterdam-klubben. Det skal òg vere klar interesse frå Leverkusen i Tyskland.

Ros

Signala frå Real Madrid har òg vore positive rundt Ødegaard dei siste månadene. Klubbpresident Florentino Pérez gjekk nyleg ut og sa at Ødegaard ville bli ei stjerne i Real om ikkje mange år.

Nordmannen har kontrakt til sommaren 2021.

– Det har vi ikkje diskutert så nøye enno. Eg veit at agenten min er i kontakt med dei, og at dei styrer desse tinga. Det kan nok bli vanskeleg å gå på lån over fleire år om ein ikkje forlenger kontrakten, seier Ødegaard på spørsmålet om «ein utvida avtale med Real er interessant».

Han var lånt ut vel eit halvår i Heerenveen. Så følgde ein sesong i Vitesse. Der har Ødegaard gjort svært god reklame for seg sjølv med fleire scoringar og målgivande pasningar.

(©NPK)