Uefa kåra Ronaldo-scoring til beste meisterligamål

Etter at meisterligasesongen enda med Liverpool-siger, kunne Uefa komme med lista over dei beste scoringane i turneringa. På toppen står Juventus-stjerna Ronaldo, som vann med nettkjenninga i 1–2-tapet for Manchester United i gruppespelet.

Målet var av det vanskelege slaget reint teknisk. Ronaldo tima eit løp perfekt i bakrommet og fekk ein lang ball frå midtstoppar Leonardo Bonucci. Kula kom i same retning som Ronaldo sprang, men portugisaren klarte likevel kunststykket å treffe perfekt på volley. Skotet fauk inn bak ein sjanselaus David de Gea.

Etter målet feira portugisaren i kjend stil med å løfte på trøya og stramme magemusklane framfor fansen.

Fem Barca-mål

I utvalet som stod for kåringa, sett blant andre David Moyes, Gareth Southgate, Raúl og Roberto Martínez.

Dei gav plass til tre mål mot Manchester United og to mot kvar av finalistane Tottenham og Liverpool. Halvparten av scoringane på topp ti-lista var òg signert Barcelona-spelarar.

Frisparkperla til Lionel Messi mot Liverpool i semifinalen vart kåra til nest best, og Sadio Mané si scoring mot Bayern München i åttedelsfinalen vart nummer tre.

