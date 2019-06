Hareide gir Eriksen ekstra fri

sport

Eriksens Tottenham rauk 0-2 for Liverpool i finalekampen i Madrid.

Måndag samla Åge Hareide den danske landslagstroppen til dei kommande EM-kvalifiseringskampane mot Irland og Georgia. Men Eriksen var ikkje å sjå.

Tottenham-profilen har fått løyve til å slutte seg til troppen først onsdag.

– Han har behov for å kvile, og det er han svært glad for at han får, seier Hareide.

– Han har meir eller mindre budd i ein leir i heile vår, der Tottenham har kjempa for å spele meisterliga neste sesong, i tillegg til at dei har spelt viktige kampar i meisterligaen, legg til han.

Landslagssjefen er klar på at midtbanestjerna har behov for å senke skuldrene nokre dagar.

– Heldigvis er det fint vêr, så eg håper han nyt sola, seier Hareide.

Danmark var nær ved å få ein marerittaktig start på EM-kvalifiseringa borte mot gruppefavoritten Sveits. 0-3 vart likevel snudde til 3-3 med ein meisterleg snuoperasjon.

Heimekampane mot Irland kommande fredag og Georgia tre dagar seinare står no for døra for Hareides mannskap.

Gibraltar er det andre laget i Danmarks gruppe.

