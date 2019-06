Carlsen klar for Norway Chess, møter verdstoppane i Stavanger

sport

For både Carlsen, Fabiano Caruana, Ding Liren og Maxime Vachier-Lagrave, som ligg som nummer ein, to, tre og fire på verdsrankinga til World Chess Federation, deltar i Norway Chess. Turneringa blir spelt i Stavanger og startar måndag, med avslutning laurdag 15. juni.

Carlsen har vist at forma er i anmarsj. I København i mai spelte han mot 24 sjakkspelarar samtidig, før han spelte to hurtigsjakkparti mot det danske stortalentet Jonas Buhl Bjerre.

– Eg vann 26 av 26 parti. Så eg er veldig, veldig fornøgd, uttalte Carlsen etterpå, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Vunne fire turneringar

I år har han vunne turneringar i Nederland, Aserbajdsjan, Tyskland, Elfenbenskysten og Skottland. 28-åringen frå Lommedalen er storfavoritt til å vinne på heimebane, som han gjorde i 2016.

– Eg er veldig optimistisk. Men Norway Chess har alltid vore vanskeleg for meg. Og det gjekk forferdeleg dårleg (7.-plass) i 2015 då eg kom inn i turneringa med tilsvarande høg rating og var stor favoritt. Eg veit inderleg godt at eg ikkje kan ta noko for gitt. Eg må vere heilt på topp, seier han til TV 2.

Vinnaren av Norway Chess får 75.000 euro, rundt 730.000 norske kroner. Gründer og styreleiar Kjell Madland i Norway Chess ser ikkje bort frå at 50 millionar menneske vil få med seg turneringa.

Søkt om sjakk-VM

– Norway Chess -turneringa er sett på som den sterkaste og meste innovative turneringa i verda, så den har høg status, seier Madland til Stavanger Aftenblad.

Noreg har allereie søkt om sjakk-VM i 2020 og Stavanger er valt som arrangørby. Kven som får arrangementet, blir avgjort i august.

– Vi vil svært gjerne ha dette meisterskapet, og får vi nok sponsorar, så sender vi søknaden. Vi skal gjere det vi kan for å få VM 2020 til Stavanger, seier Madland.

(©NPK)