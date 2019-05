Reiten klar for Chelsea: – Ei ny utfordring

sport

Det stadfestar London-klubben på nettstaden sin fredag. Reiten sluttar seg til den nye klubben sin 15. juli.

– Dette blir ei ny utfordring for meg, og eg ser veldig fram til det, ikkje minst for å presse meg sjølv til å ta dei neste skritta i utviklinga mi som menneske og fotballspelar, seier landslagsprofilen.

– Tida mi i LSK var fantastisk. Fansen, lagvenninnene, trenarane og leiarane har alltid støtta meg, og eg håper LSK tar seriemeisterskapet i Noreg òg denne sesongen, legg til ho.

Chelsea-trenar Emma Hayes gleder seg stort over å ha forsterka stallen med endå ein norsk spelar.

– Guro er ein av dei mest talentfulle unge kreative spelarane i verda, og ho blir eit strålande tilskot til spelarstallen vår, seier ho.

– Ho har vinnarmentaliteten og personlegdommen som skal til for å skine i Chelsea-drakt, og eg gleder meg til å introdusere henne til fansen, legg Chelsea-sjefen til.

Reiten har vore strålande for LSK Kvinner i toppserien dei siste sesongane og er venta å bli ei viktig brikke for Noreg under VM i Frankrike.

