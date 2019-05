Fleire handsannulleringar og hjelp til keeperane – her er dei nye fotballreglane

sport

Dei nye fotballreglane er vedtatt av Den internasjonale lovkomiteen til fotballen (IFAB) og trer i kraft laurdag 1. juni. Dei gjeld likevel ikkje for påbyrja turneringar, og dermed blir dei innførte i dei fleste ligaer og turneringar frå og med kommande sesong.

Fotball-VM for kvinner, som startar 7. juni, blir den første turneringa som skal spelast med det nye regelverket på plass.

I norsk klubbfotball trer reglane i kraft 1. januar neste år

Tydelegare handsregel

Det er fleire reglar som er nye eller får mindre og større justeringar. Den mest omfattande og omdiskuterte er handsregelen, som ofte har vore ei kjelde til både frustrasjon og forvirring for fotballtilhengjarar verda over.

I hovudsak vil dei nye handsreglane komme forsvarande lag til gode. Frå og med laurdag står det ettertrykkjeleg i regelverket at det skal dømmast frispark når mål eller openberre målsjansar stammar frå ein handssituasjon, heilt uavhengig av om berøringa er gjort med overlegg.

Dommaren skal òg blåse for alle handssituasjonar der ballen treffer ei hand eller arm som er i ein unaturleg posisjon.

Rein forsvarsmur

Også andre regelendringar vil komme forsvarande lag til gode. Mellom anna kan ikkje angripande lag lenger ha spelarar i muren på frispark dersom muren tel tre eller fleire spelarar. Dei må derimot halde minst éin meters avstand til muren til det forsvarande laget.

Denne regelen blir fort den meste synlege endringa for tilskodarane, meiner dommarsjef Terje Hauge.

– I dag ser vi jo at angrepsspelarane står rett i nærleiken av muren. Dette får kanskje ikkje så mykje å seie for sjølve fotballkampen, men det vil kanskje bli den meste synlege endringa, seier Hauge til NTB.

Keeperhjelp

Keeperen treng ikkje lenger å stå med begge beina på målstreken ved straffespark. I staden heiter det no at målvakta må ha ein del av minst éin fot på målstreken. Dette skal gjere det enklare for keeperen, særleg når straffetakaren stoppar opp for å finte ut vedkommande.

Dersom keeperen gjer eit mislykka forsøk på å klarere ballen etter eit tilbakespel, kan han/ho no ta ballen med hendene for å få kontroll.

Det målvaktene derimot ikkje får lov til, er å score ved å kaste ballen i målet til motstandaren. Det verkar ikkje veldig sannsynleg at dette skal skje, men det har heller aldri vore nokon regel mot det.

Kort til trenarar

Nytt frå 1. juni er det òg at trenarar og andre personar frå støtteapparatet kan bli tildelt gule og raude kort for overtramp, på lik linje med spelarar. Trenarar vil òg kunne få karantene for fleire gule kort.

– Det kan jo vere at det gule kortet gir ein større verknad, for det blir veldig synleg kva for eit signal ein får. Med eit gult kort forstår alle bodskapen vår utan at du treng å stå lenge ved benkane og snakke til og forklare dei at «no er det nok», seier Hauge.

Dersom det blir umogleg for dommaren å identifisere kva for ein person på benken som har gjort seg skuldig i lovbrotet, vil den øvst rangerte trenaren få kortet, heiter det i IFABs regelverk.

Ordninga med gule og raude kort til trenarar har vore prøvd ut i 1. og 2. divisjon i England denne sesongen, men først frå neste sesong blir det innført i Premier League og andre toppligaer.

Noreg får ekstra tid

Fleire nye reglar blir innførte for å få meir effektivitet og flyt i spelet. Spelarar som blir bytt ut skal frå kommande turneringar forlate banen på næraste punkt på linja, framfor å gå ut midt på banen slik praksis har vore til no.

– Dette vil gjere byta meir effektive, og vi kan setje i gang spelet raskare. Denne endringa vil ikkje påverke sjølve spelet, men det aukar kvaliteten på ein fotballkamp, spesielt dei 15 siste minutta. Ein unngår tilfelle der ein spelar som skal bytast ut, får vandre over heile banen til pipekonsert, irritasjon og frustrasjon, seier dommarsjef Hauge.

Han ynskjer dei nye reglane frå IFAB velkomne. Og er samtidig glad for at norske dommarar får litt ekstra tid på seg til å tilpasse seg endringane.

– Utfordringa når det kjem nye spelereglar er jo å sørgje for at alle har ei felles forståing og praktiserer likt, og at det òg er føreseieleg for spelarane. Slik sett er det greitt å vente til 1. januar med å innføre dette i norsk fotball, slik at vi får fagmateriell, bilde og klipp som vi kan bruke når vi går opp vegen gjennom vinteren med dei norske dommarane våre, både i toppfotballen og breiddefotballen, seier Hauge.

(©NPK)