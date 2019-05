Stene sette ny verdsrekord: – Ein av dei fremste prestasjonane i idretten vår

sport

21-åringen slo dermed den gamle rekorden med heile tre poeng. Fantomskyting skjedde i den såkalla elimineringa til verdscupkonkurransen på onsdag på 50 meter heilmatch.

– Det er uvanleg å setje verdsrekord med tre poeng. Denne poengsummen har aldri vorte skote av ein norsk mann i verdscupen tidlegare heller. Rekorden er berre to poeng bak verdsrekorden på herresida, seier sportssjef i Noregs Skytterforbund Tor Idar Aune til NTB.

Han nøler ikkje med å kalle bragda «ein av dei fremste i historia til idretten vår».

Hovudpersonen sjølv visste lite om den sterke skytinga då ho hadde sendt av garde alle skot.

– Eg tenkte berre arbeidsoppgåver i dag, og vart veldig overraska då eg gjekk av standplass og gutane på laget fortalde det vart verdsrekord. Dette var fint, seier Stene beskjedent.

Makspoengsummen på dei 120 skota på 50 meter heilmatch er 1.200.

Jenny Stene har lenge vore sett på som ein av dei mest talentfulle rifleskyttarane i verda.

I april skreiv ho historie saman med lagvenninnene Jeanette Hegg Duestad og Katrine Lund. Alle tre kvalifiserte seg for finale på 50 meter heilmatch under verdscupkonkurransen i Kina. Tre norske jenter i finale hadde aldri tidlegare skjedd.

Tysdag gjentok dei bedrifta. Katrine Lund skaut 1.179 poeng og Jeanette Hegg Duestad 1.175 poeng i elimineringa.

– Vi har eit magisk lag no, seier sportssjef Aune.

Med til historia høyrer det at Noreg no har verdsrekorden på 50 meter heilmatch for kvinner både i senior- og juniorklassa. Nemnde Jeanette Hegg Duestad skaut til ny verdsrekord for juniorar med 1.179 i februar.

