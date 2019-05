Milliardær frå Dubai nærmar seg Newcastle-oppkjøp

sport

I ei fråsegn heiter det at milliardæren er samd med Newcastle-eigar Mike Ashley om dei finansielle vilkåra for overtakinga. Vidare blir det opplyst at det blir jobba med «å fullføre transaksjonen ved første høve».

Britiske medium melde i helga at sjeik Khaled, som er i familie med Manchester City-eigar sjeik Mansour, skulle vere nær å sikre seg kontrollen over Newcastle. Prislappen skulle visstnok liggje på 350 millionar pund, tilsvarande om lag 3,9 milliardar norske kroner.

Ein talsmann for den engelske klubben avviste høfleg opplysningane som kom fram i media, medan kjelder tett på klubben indikerte at det framleis stod att å få på plass mange detaljar før oppkjøpet var eit faktum.

Mike Ashley kjøpte Newcastle for 123,4 millionar pund i 2007, men har dei siste sesongane pådratt seg sinne frå fansen. Sports Direct-eigaren er skulda for å satse for lite pengar på spelarkjøp.

Tre gonger tidlegare har han lagt klubben ut for sal, utan at nokre av forsøka førte fram.

Newcastle enda på 13.-plass i Premier League denne sesongen.

(©NPK)