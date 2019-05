Finsk VM-sjokk, kapteinen sikra gullet

sport

Finland kom til VM med eit ungt mannskap og heile 18 VM-debutantar. Laget var meir eller mindre nederlagsdømt før meisterskapet, men gjorde alle dystre spådommar til skamme.

Verdsmeistrane kan først og fremst takke sin 33 år gamle kaptein Marko Anttila for suksessen. Han avgjorde både semifinalen og finalen.

–Det er berre heilt utruleg. Dette var noko vi starta å bygge på for åtte veker sidan. Eg veit ikkje kor mange som har trudd på det, men var vi ei lita gruppe i garderoben som gjorde det. Det var ikkje enkelt, men her står vi, sa gullhelten til svenske SVT.

På vegen mot gullet vart både regjerande meister Sverige og storfavorittane Russland og Canada slått.

Finland kom under i opningsperioden i finalen på søndag, men Anttilas scoringar tidleg i andre og tredje periode vart avgjerande. Harri Pesonen sette 3-1-målet då Canada pressa på for utlikning mot slutten av kampen med litt over fire minutt igjen av ordinær tid.

Canadiarane kunne tatt sitt 27. VM-gull og tangert Russland/Sovjet, medan finnane gjentok bedrifta frå åtte år tilbake.

