Lippi blir landslagssjef for Kina – igjen

71-åringen, som måtte gå etter tapet mot Iran (0–3) kvartfinalen i Asia-meisterskapet i januar, skal no prøve å ta Kina til VM-sluttspelet i Qatar i 2022.

Kina har berre deltatt i VM éin gong tidlegare, i 2002. Den gongen reiste dei heim utan poeng og utan å ha scora eitt einaste mål.

– Vi trur på framtida under Lippis leiarskap og at landslaget vil oppnå draumane sine om VM, skriv det kinesiske fotballforbundet i ei fråsegn.

Lippi, som leidde Italia til VM-gull i 2006, vart erstatta av Fabio Cannavaro, som i tillegg til landslagsjobben var trenar for den kinesiske klubben Guangzhou Evergrande. Men då Kina tapte mot Thailand og Usbekistan i Cannavaros to første kampar gav han seg og sa det ikkje lét seg gjere å kombinere dei to jobbane

No er Lippi tilbake som sjef. Den første kampen til italienaren etter returen blir 7. juni heime mot Filippinane, følgd av endå ein heimekamp mot Tadsjikistan fire dagar seinare

VM-kvalifiseringa for Kina startar i september.

