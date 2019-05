Tidlegare sykkelpresident risikerer å miste verv på livstid

sport

Det melder VG. Meldinga, som er levert av region sør i Norges Cykleforbund, vart sendt til domsutvalet i Norges idrettsforbund tidlegare denne veka.

– Vi meiner dette er ei viktig prinsippsak. Idretten har eit lovverk som ikkje er til for pynt, men for å følgjast, seier Terje Johnsen i region sør til avisa.

I februar bad styret i regionen om at sykkelforbundet skulle melde den tidlegare sykkelpresidenten inn for NIFs domsutval, men forbundet avslo oppfordringa. No har regionen sjølv levert ei melding.

Kjernen i saka er det økonomiske rotet som oppstod etter sykkel-VM i Bergen i 2017. Då var Tiedemann Hansen sykkelpresident, styreleiar i arrangørselskapet og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet.

Arrangørselskapet Bergen 2017 AS vart kravd konkurs i februar 2018. Månaden etter vart Jan-Oddvar Sørnes valt som ny president. I desember melde Bergens Tidende at selskapet skulda 108 millionar kroner til 107 ulike kreditorar.

Moglege sanksjonar etter reglementet til idrettsforbundet er mellom dei bøtelegging, irettesetting og tap av tillitsverv, og dessutan retten til å ha tillitsverv.

