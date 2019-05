sport

Nilsson har vore tilknytt det svenske langrennlandslaget sidan 2007.

Slutta har òg landslagssjef Rikard Grip og langrennsjef Johan Sares. Trenaren Annika Zell har òg gitt seg.

– Eg har grubla mykje dei siste vekene. Jobben som smørjesjef er noko eg har brunne for i mange år, og det var inga lett avgjerd å ta. Men no har eg valt, og eg kjenner at eg er klar til å ta fatt på nye utfordringar, heiter det i ein kommentar frå Nilsson.

