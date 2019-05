Lyon kjøpte Hegerberg-konkurrent

sport

Det franske fotballaget vann sist helg meisterligafinalen mot Barcelona etter tre scoringar av Hegerberg. No blir laget ytterlegare forsterka som den beste klubben i verda på kvinnesida.

25 år gamle Parris røpte nyleg at ho kom til å forlate Manchester City etter inneverande sesong, og no er det klart at ferda går til Lyon.

– Dette er den beste klubben i verda innan kvinnefotball, og eg kan ikkje tenke meg nokon betre veg vidare på karrieren enn å spele for dette laget, seier den engelske landslagsspissen til Sky Sports.

Parris vart av sportsjournalistane i heimlandet kåra til beste spelar i den engelske toppserien denne sesongen.

(©NPK)