sport

Lauda vart verdsmeister i formel 1 tre gonger (1975, 1977 og 1984), dei to siste etter at han vart alvorleg skadd i ei stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

– Det er i djup sorg vi kunngjer at vår kjære Niki er gått bort med familien rundt seg 20. mai 2019, heiter det i meldinga, attgitt mellom anna i Die Presse.