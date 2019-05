Arsenal-stjerne fryktar for eiga sikkerheit, speler ikkje europaligafinalen

sport

Arsenal stadfestar tysdag i ei melding på eigen nettstad at Mkhitaryan blir igjen i London når laget set kursen for Aserbajdsjans hovudstad Baku.

London-klubben har uttrykt uro rundt sikkerheita til den armenske midtbanemannen grunna den politiske spenninga mellom Armenia og Aserbajdsjan. Nyleg vart Det europeiske fotballforbundet (Uefa) bedt om å garantere for Mkhitaryans sikkerheit.

Det skal ha gått føre seg samtalar den siste tida i høve saka.

No er Arsenal komne fram til at Mkhitaryan blir heime.

– Vi har undersøkt grundig alle moglegheiter for at «Micki» kan vere ein del av troppen, men etter å ha diskutert med Micki og familien har vi i fellesskap komme til semje om at han ikkje reiser, heiter det i meldinga på tysdag.

Vidare heiter det at London-klubben overfor Uefa har uttrykt uroa rundt situasjonen til spelaren som har vore viktig på vegen laget har hatt til finalen.

– Vi er svært lei oss for at ein spelar går glipp av ein europeisk finale på grunn av slike omstende, i og med at dette er eit høve som kjem sjeldan i ein fotballkarriere, skriv Arsenal.

Aserbajdsjans idrettsminister Azad Rahimov sa nyleg at det ikkje vil bli problem rundt Mkhitaryans deltaking i kampen.

