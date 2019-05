Langrenn: Nilsson droppar Noreg-samling

sport

Nilsson seier i ei pressemelding frå det svenske skiforbundet at ho ikkje føler seg klar for treningsøkter på ski så kort tid etter sesongslutt.

– Eg pleier å kjenne på ein kjensle av at eg er mett med omsyn til skigåing etter vintersesongen, og for meg passar det derfor best å fokusere på barmarkstrening no på våren, seier ho.

Treningssamlinga på Sognefjellet er felles for Sveriges kvinne- og herrelandslag.

– Det er tidleg i treningssesongen, og kroppen har ikkje rokke å tilpasse seg barmarkstrening enno. Då er skigåing ein skånsam måte å trene hardt på no, seier herrelandslagstrenar Mattias Nilsson.

Han må klare seg utan elevane Jens Burman og Viktor Thorn i Noreg denne veka. Dei har begge gjennomgått ryggoperasjonar.

(©NPK)