United-sjefen lovar støtte til Solskjær i sommar

Woodward var svært positiv til den norske manageren til klubben då han snakka med eigarane til klubben i samband med framlegginga av dei økonomiske resultata til klubben for tredje kvartal av rekneskapsåret.

Solskjær har hatt ei blytung avslutning på sesongen. Etter at alt gjekk på skjener i byrjinga, enda sesongen med to sigrar på dei siste elleve kampane.

Woodward sa likevel torsdag at nordmannen vil få støtte til å byggje laget sitt vidare for å prøve å tette luka opp til toppklubbane i Premier Leagues.

– Sjølv om dei siste vekene har vore skuffande, er vi strålande nøgde med å stadfeste tilsettinga av Ole på ein treårskontrakt, sa direktøren i videokonferansen.

– Førebuingane for den nye sesongen er i gang, og den underliggjande verksemda vår går så bra at vi kan tillate oss å gi manageren og laga hans støtte når vi no ser mot framtida, heldt Woodward fram.

United vart nummer seks i ligaen, 32 poeng bak seriemeister Manchester City. Nordmannen har vore ærleg på at det kan bli store utskiftingar i troppen når han no skal prøve å gjenreise storklubben.

I eit intervju med den eigne journalisten til klubben fortalde han torsdag litt om kva han ventar av signeringar.

– Vi vil sjå forsvarsspelarar som forsvarer for livet. Vi vil ha folk som har arbeidsmoral, og no saumfer vi marknaden for å finne dei riktige (spelarane), sa Solskjær.

