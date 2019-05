Solskjær: – Dei beste folka er dei beste spelarane

sport

Overgangsvindauget i England opna ved midnatt torsdag og stenge 8. august.

Det er ei kjend sak at Manchester United treng forsterkningar etter ein bleik sesong i Premier League.

– Vi har prøvd å lære spelarane og ungdommen å bli sømelege folk. I mine auge har dei beste spelarane vore dei som også er dei beste menneska. Du må ha eit sett av verdiar og eit medvit om kven du er for å bli United-spelar, seier Solskjær i tredje «episode» av eit omfattande intervju han har gjort med den eigne journalisten til klubben, Helen Evans, attgjeve i United-appen.

Han seier han er på jakt etter «spennande spelarar», spelarar som skaper engasjement og får fansen opp av seta.

– Vi vil sjå forsvarsspelarar som forsvarer for livet. Vi vil ha folk som har arbeidsmoral, og no saumfer vi marknaden for å finne dei riktige (spelarane), seier Solskjær, som tar med laga til Australia og Asia i sesongoppkøyringa.

– Eg kan ikkje vente med å komme i gang med førebuingane, seier Solskjær.

Skysport.com skriv torsdag at Gareth Bale kan vere aktuell for Manchester United. Samtidig er lagnaden til Paul Pogba, keeper David de Gea og fleire andre usikker før neste sesong.

Men Le Parisien skriv at Bale like godt kan ende i Paris Saint-Germain, og The Sun skriv at Tottenham kan ende opp med å låne han frå Real Madrid, der han har kontrakt til 2022.

Dersom Watford vinn FA-cupfinalen på laurdag mot Manchester City, må United gjere om på delar av sommarplanen sin. Dette fordi klubben då kjem inn i kvalifiseringa til Europaligaen allereie siste veka i juli. Skjer det, betyr det at Solskjær får ytterlegare ei lite gunstig utfordring i fanget.

