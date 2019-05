Ruud «slo» Kyrgios i Roma etter kaosavslutning, møter toppspelar i neste runde

sport

Kyrgios mista hovudet fullstendig og kasta ein stol inn på banen i starten av tredje settet då Ruud utlikna til 1–1. Dermed fekk han ikkje halde fram kampen.

Kyrgios er ein tennisrebell som fleire andre gonger òg ha oppført seg elendig ute på banen.

Sigeren over Kyrgios, som i 2016 var ranka som nummer 13 og som no er nummer 36 på verdsrankinga, gjer at nordmannen møter Juan Martin del Potro i tredje runde

Den kampen blir mest sannsynleg spelt seinare torsdag.

Og om Kyrgios var rekna som ein tøff motstandar å bryne seg på for Ruud, er Del Potro endå eit hakk opp for nordmannen. Del Potro har vunne 22 titlar i karrieren, av dei éin US Open-siger (i 2009 over Roger Federer i finalen).

I tillegg har han tapt éin US Open-finale (i 2018, for Novak Djokovic) og har eit sølv frå Rio de Janeiro-OL i 2016 (tap i finalen for Andy Murray). Del Potro er ranka som nummer ni i verda og var nummer tre i august 2018.

Kjempeopning av Ruud

Ruud spelte særs godt i opninga. Han låg under 0–30 i det første settet, men snudde og vann i eigen serve.

Så braut nordmannen då Kyrgios serva. Igjen leidde australiaren 30-0, og endå ein gong viste Ruud musklar. 20-åringen snudde igjen og tok leiinga 2–0. Og då Ruud vann fire av fire ballar med eigen serve og gjekk opp til 3-0, byrja Kyrgios å slå ballen mellom beina og serve med underarmsserver.

I tillegg klaga han mykje på dommarane i pausane og verka tidvis uinteressert på grusen i Roma.

Etter at dei tok kvart sitt game til 5-3, vann Ruud i eigen serve og tok det første settet 6–3.

I det andre settet vart det jamnare. Ruud viste krefter igjen og braut i det sjuande gamet til 4-3-leiing.

I den perioden vakna Kyrgios frå dvalen og byrja å showe mykje ute på banen. Settet måtte avgjerast i tiebreak. Der var Kyrgios best med 7–5. Han feira med å kaste vassflasker opp til publikum.

Humøret endra seg fort. Nokre minutt seinare måtte Kyrgios pakke utstyret og forlate grusen i Roma. Då hadde han først kasta eit racket i bakken før ein stol flaug ut på banen.

