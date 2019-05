Jostein Flo sjukmeld på grunn av hjarteflimmer

sport

Drammens-klubben melder på nettsida si at Flo (54) i ein periode har hatt hjarteflimmer og at han har vore under medisinsk oppfølging. Klubblege Erik Dag Knudsen seier at det har vore problem med ein hjarteklaff.

– Eg har sannsynlegvis hatt dette ei stund, og derfor er det bra at det blir avdekt og blir nærare greidd ut av sakkunnige menneske. Dette er mest sannsynleg arveleg. Eg har fått veldig god oppfølging her og er i dei beste hendene. No ser eg fram til å få fiksa klaffen og komme tilbake til normal kvardag, seier Flo.

Klubblege Knudsen seier at vidare behandling vil bli vurdert etter at utgreiinga er gjort.

– Operasjon kan vere ei moglegheit. Det er i så fall ei heilt kurant sak, seier han

Onsdag vart det kjent at Strømsgodsets hovudtrenar Bjørn Petter «BP» Ingebretsen gir seg på grunn av helseproblem. Ingebretsen vart ramma av eit mindre hjarteinfarkt i 2016. Samantreffet med Flos sjukmelding blir omtalt som heilt tilfeldig. Flo seier sjølv dette om at Ingebretsen sluttar:

– Det er trist at BP må gi seg. Vi skal hugse at BP har lagt mykje i potten for å snu motgangen, og det har vore ein krevande prosess. Vi ønskte alle at dette skulle lykkast, men totalbelastinga vart for stor. Det må vi ha respekt for, seier Flo.

