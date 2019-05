Avis: Barcelona på Hegerberg-jakt

sport

Barcelona satsar stort. Alt tyder på at Wolfsburgs Caroline Graham Hansen kjem til sommaren. Ei offentleggjering av den overgangen er venta søndag.

Det er den spanske avisa Spora som onsdag har ein større artikkel om Hegerberg. Der kjem det fram at Barcelona skal ha tatt eit uformelt initiativ overfor Lyon for å forhøyre seg om moglegheita for å hente Hegerberg. Avisa melder at «det vil vere ei komplisert oppgåve» å få til ein avtale med Hegerberg.

Lyon skal laurdag forsvare tittelen i Champions League. Klubben kan sikre den fjerde strake sigeren sin i meisterligaen. Finalen blir spelt i Budapest.

Hegerberg skreiv i fjor under på ein forlengd kontrakt. Han bind henne til Lyon fram til sommaren 2021.

