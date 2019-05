Andreas Martinsen truleg ferdig i Chicago

sport

– Sånn som det ser ut no vil eg tru at eg ikkje blir i Chicago, men at eg ventar til 1. juli og ser om det er nokon andre moglegheiter, seier Martinsen til kanalen.

Martinsen kom til Chicago Blackhawks i 2017, men har ikkje fått like mykje speletid som han hadde håpt.

Derfor har 28-åringen spelt store delar av denne sesongen i Chicagos farmarlag, AHL-klubben Rockford Icehogs, der han i år har vore med i 38 kampar.

Tidlegare har Martinsen to sesongar i Colorado Avalanche bak seg, og står med totalt 152 NHL-kampar på fire sesongar frå 2015 til 2019.

(©NPK)