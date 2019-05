Aalesund stormar vidare, botnlaga sleit

sport

Laga til Lars Bohinen har førebels til gode å tape denne sesongen og har berre gitt frå seg to poeng så langt. Etter åtte serierundar er luka ned til serietoar Sandefjord på fire poeng.

Pape Habib Gueye scora det tredje målet sitt for sesongen då han gav sunnmøringane leiinga 1-0, før Oddbjørn Lie dobla leiinga før pause. I andre omgang scora Hólmbert Fridjónsson to gonger, før Gueye fastsette sluttresultatet til 5–0.

Forfølgjarane fekk det ikkje like lett på nasjonaldagen til fotballen. Både serietoar Sandefjord og tredjeplasserte Start måtte slite mot høvesvis Skeid og Jerv.

Sju minutt før full tid sørgde storscorar Pontus Engblom for 1-0-siger til Sandefjord, medan Aron Sigurdarson vart matchvinnar for Start 88 minutt ut i sørlandsderbyet. Kampen i Kristiansand enda 3–2.

Botnlaga sleit

I motsett ende av 1. divisjonstabellen vart det ingen lystig opptakt til nasjonaldagen for botnlaga Tromsdalen, Strømmen og Notodden.

Medan Tromsdalen reiste tomhendte og spelte ut frå Ålesund, rauk Strømmen 0–1 for nyopprykte KFUM. Oslo-klubben har imponert kolossalt i møtet med 1. divisjon, og på nytt vart måltjuven Lars Olden Larsen avgjerande.

20-åringen scora det åttande målet sitt for sesongen og er dermed toppskårar i 1. divisjon saman med Sandefjords Pontus Engblom.

Notodden tapte på si side 1–3 for Ull/Kiste, som klatra til fjerdeplass på tabellen. To scoringar av Kristoffer Normann Hansen og dessutan éin av Magnus Grødem gav tre poeng for Jessheim-klubben.

Notodden fekk i tillegg målskårar Erlend Hustad utvist.

Tungt for Sogndal

Eirik Bakkes Sogndal-mannskap har slite i sesonginnleiinga, og torsdag kom eit ny nasestyvar på bortebane på Sotra. Nest-Sotra vann 1–0 tok den tredje sigeren til sesongen i ein kamp der Lee Rochester Sørensen vart matchvinnar.

Scoringen som skilde laga kom allereie etter spelet til sju minutt.

Sogndal ligg på plassen over streken, medan nemnde Strømmen, Notodden og Tromsdalen følgjer bak. Sistnemnde har berre tatt eitt einaste poeng denne sesongen.

