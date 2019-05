Hevdar Solskjær nærmar seg den første United-signeringa

sport

21-åringen vil i så fall bli Manchester Uniteds første signering sidan Ole Gunnar Solskjær tok over som manager for klubben i desember.

SkySports skriv at James vil koste 15 millionar pund, tilsvarande cirka 181 millionar kroner. Ein avtale skal ikkje vere langt unna, melder dei.

Det er venta at Manchester United vil vere aktive på overgangsmarknaden denne sommaren. Klubben har hatt ein tung sesong. Dei endar truleg med ein sjetteplass i Premier League og null trofé.

Walisiske James har starta 28 kampar for Swansea på nivå to i England denne sesongen. Han har scora fire mål og har sju målgivande pasningar. Kantspelaren er kjent for å vere utruleg rask.

Tidlegare i sesongen gjekk målet til James mot Brentford i FA-cupen viralt. 21-åringen spurta frå djupt inne på eigen banehalvdel, sprang frå alt og alle og hamra ballen i nettet.

