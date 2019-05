Kofstad med brukbar start i British Masters

sport

Kofstad innleidde med birdie på dei to første hola, men resten av vegen vart det to bogeyer (5. og 16. hol) og berre ein birdie, på 11. hol. Runden hans plasserer han på delt 46.-plass.

Kristian Krogh Johannessen og Kristoffer Reitan gjekk begge opningsrunden to slag over par og er ikkje blant dei 100 beste. For begge øydela ein dobbeltbogey.

Reitan fekk sin på 3. hol. Han greidde birdie på 11. og 13. hol, men hadde bogey på 9. og 12. hol. Johannessen, som starta dagen på 10. hol, fekk sin dobbeltbogey på 17. hol. Han var tidleg to under par etter birdie på 11. og 13. hol, men det vart bogey på 16. og 9. hol.

Matthew Jordan frå England leier turneringa etter ein knallsterk 63-runde, ni slag under par.

