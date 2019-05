Kane håper å rekke meisterligafinalen

sport

London-laget låg under 0–2 til pause i den avgjerande semifinalen, men tre mål frå Lucas Moura sørgte for den første heilengelske meisterligafinalen sidan 2008. Avgjerda fall fem minutt på overtid.

Likevel er det ein spelar som har vore sakna for Tottenham den siste tida. Harry Kane måtte følgje dramatikken onsdag frå sidelinja. Først ved sluttsignalet kunne spissen springe inn på bana og feire med lagkameratane.

Ein ankelskade har halde Kane ut av spel sidan kvartfinalen mot Manchester City 9. april. Det store spørsmålet er om briten blir friskmeld til finalen i Madrid 1. juni.

– Opptreninga går bra. Eg skal byrje med litt meir anstrengande springing til veka. Det var derfor eg våga å springe inn på bana ved kampslutt, sa Kane til BT Sport.

– Vi slo ut både Manchester City og Ajax, så eg får byrje å trene endå hardare for å vise trenaren (Mauricio Pochettino) kva eg kan, fortsette den skadde stjernespissen.

Oppgjeret mot Liverpool blir Tottenhams første meisterligafinale i historia. Førre europeiske finale for laget var i UEFA-cupen i 1984. Då vart Anderlecht slått på straffer. Klubben vann same turnering i 1972 og gjekk til topps i cupvinnarcupen i 1963.

– Eg er supporter og veit kor mykje det her betyr for klubben. Gutane jobba hardt og viste lidenskap, og det er alt ein kan be om, sa Kane.

(©NPK)