Carlsen slo Karjakin og leiar turneringa i Abidjan

Det var eit parti som ifølgje sjakkcomputeren til arrangøren svinga fram og tilbake, der Carlsen skaffa seg eit klart overtak, og gav det frå seg før han til slutt avgjorde. Sjølv sa han at han følte seg komfortabel.

– Heilt frå opninga følte eg at eg var i ein god posisjon, og det var lett å spele offensivt. Han (Karjakin) gjorde det eg syntest var eit risikabelt trekk med løparen sin, og eg hadde så mange freistande moglegheiter at det var vanskeleg å velje, sa Carlsen i eit intervju med arrangøren rett etter partiet.

– Eg ser at computeren meinte han hadde sjansar, men kva veit eg?

Carlsen ofra tidleg begge løparane sine for springarar. Mot slutten var han ein bonde under, men hadde best posisjon og meir tid, og etter 35 trekk og ein snau time med spel, måtte Karjakin rekke fram handa.

Carlsen innleidde turneringa med to sigrar onsdag, før det vart remis mot Hikaru Nakamura i siste parti i dag. Dermed var han i delt leiing med Wei Yi etter første dag. Wei tapte det første partiet sitt torsdag, og Carlsen leier turneringa eitt poeng føre Nakamura, to føre Wei.

– Eg synest partiet mot Hikaru var frykteleg, men elles har det gått ganske bra. I dag følte eg god flyt i spelet, sa han.

Carlsen møter Maxime Vachier-Lagrave med kvite brikker og Veselin Topalov med svarte i dei to attståande partia torsdag. Hurtigsjakkdelen av turneringa blir avslutta fredag med tre nye rundar, før det er lynsjakk både laurdag og søndag. Då skal alle møte alle kvar av dagane.

