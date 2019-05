Uefa informerte om meisterliga med opp- og nedrykk

sport

– Dei har tankar om opp- og nedrykk. Det er eit anna system enn det vi har i dag. Meininga er òg at fleire klubbar skal vere involverte, sa Lars-Christer Olsson etter møtet. Han er president i European Leagues, ein interesseorganisasjon for dei europeiske ligaene.

Organisasjonen har motsett seg planane om endring av meisterligaen, som lak ut då Europas klubbforeining (ECA) foreslo dei for Uefa tidlegare i år. ECA er ein interesseorganisasjon for klubbane og ivrar for endringar som i mange auge vil favorisere dei store klubbane.

– Det er ikkje stor skilnad mellom planane Uefa presenterte i dag og ECAs forslag som vart leke i mars, sa Olsson, som ikkje ville gi ytterlegare kommentarar før Uefas orienterer sine 55 medlemsnasjonar under eit møte i Budapest 17. mai.

Blant forslaga Uefa skisserte skal ha vore åtte lag i kvar gruppe, der dei fem beste automatisk får plass i turneringa neste sesong. Gruppespelet vil då strekke seg over 14 kampdagar mot seks i dag, noko som gir mindre plass til nasjonale turneringar.

Ikkje avgjort

Etter det to og ein halv time lange møtet i Nyon forsikra UEFA-president Aleksander Ceferin om at inga avgjerd er tatt enno.

– Sist meisterligaen vart endra, i 2016, fekk Uefa kritikk for ikkje å ha diskutert tilstrekkeleg med dei involverte partane. Då eg like etter vart vald til president, insisterte eg på at framtidige endringar skulle gjerast berre etter konsultasjonar, og møtet i dag er eit bevis på det, sa han i ei pressemelding.

– Det er viktig å hugse at ikkje noko er avgjort enno. I augneblinken har vi berre idear og meiningar.

Uefa skal etter planen vedta det framtidige formatet til meisterligaen neste år, etter fleire møte med klubbar, ligaer og andre interessentar, mellom dei eigarar av TV-rettane.

– Dette var det første møtet av mange, sa Olsson. Han antyda av European Leagues kan komme til å legge fram eit motforslag i oktober.

Trussel

Representantar for 244 europeiske klubbar i 38 land møttest tysdag i Madrid i European Leagues-regi for å diskutere Uefas planar for meisterligaen. Interesseorganisasjonen ønsker at plasseringar i heimlege seriar framleis skal vere hovudkriteriet for å kvalifisere seg til Uefas klubbturneringar, slik det har vore sidan starten i 1955.

ECA ønsker derimot at meisterligagruppene skal utvidast, og at klubbar som gjer det godt i turneringa skal vere garantert plass neste sesong. Større grupper vil òg gi fleire kampar og større TV-inntekter.

Dette blir sett på av ligaene som ein trussel fordi det er eit steg mot eit lukka internasjonalt ligasystem.

Det er allereie avgjort at det frå hausten 2021 og i tre sesongar framover skal vere gruppespel med 32 lag i både meisterligaen, Europaligaen og ei ny UEFA-turnering, der det i kvar turnering er fire lag i kvar gruppe.

