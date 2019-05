Russisk løpar utestengd i 12 år for dopingjuks

sport

Den 29-årige løparstjerna vart testa utanfor konkurranse i Marokko i mai i fjor, og EPO vart påvist i prøva hennar. Ho skylde på at hushjelpa hadde forveksla smertepiller ho brukte med piller ektemannen og trenaren hennar Alexander Savin skulle ta for kronisk nyresvikt.

Med hjelp frå Russlands antidopingbyrå RUSADA påviste AIU at Savin aldri hadde fått resept på pillene Savina hevda at han brukte. Papir ho framla frå eit sjukehus i heimbyen Simferopol viste seg å vere forfalska.

Ektemannen er utestengd i fire år for delen sin i affæren.

Savina er òg under etterforsking for å ha konkurrert under falsk identitet.

Ho var opphavleg ukrainsk borgar, men tok russisk statsborgarskap då Krimhalvøya vart annektert av Russland. Då Russland vart utestengt frå internasjonal friidrett som følgje av avsløringar av organisert dopingjuks, byrja Savina å konkurrere under namnet til si barndomsvenninne og tidlegare 800-meterløpar Galina Sysjko, noko ho skal ha halde på med i tre år.

