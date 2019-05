Klopp etter meisterligadrama: – Det vart nesten litt for mykje

sport

Klopp var i ekstase etter at Liverpool gjorde det mange meinte var umogleg på Anfield tysdag: Å slå Barcelona med fire mål.

Liverpool tapte 0–3 borte på Camp Nou og gav seg sjølv eit tilsynelatande håplaust utgangspunkt før returmøtet. Men etter 90 minutt på Anfield kunne Klopp juble hemningslaust saman med spelarane etter 4-0-siger, og avansement til finalen med 4–3 samanlagt.

Klopp var nesten tom for ord då han snakka med pressa og skulle prøve å setje ord på kjenslene etter bragda.

– Heile kampen, prestasjonen var nesten for mykje. Det er overveldande. Eg har sett så mange kampar i livet mitt, men kan ikkje hugse mange som dette, sa manageren til BT Sport.

– Å vinne er frå før vanskeleg, men å vinne utan å sleppe inn mål … Eg veit ikkje korleis spelarane klarte det. Eg såg James Milner gråte etter kampen, dette betyr så mykje for oss alle.

Frekk cornervariant

Divock Origi gav Liverpool-supporterane eit lite håp om at noko stort var på gang då han sende Liverpool i føringa med eit tidleg mål etter sju minutt.

I andre omgang scora Georginio Wijnaldum to mål på to minutt, og framleis var det over ein halv time igjen av kampen. Barcelona-spelarane verka sjokkerte, medan Liverpool heldt fram å jakte målet som skulle sende dei til meisterligafinale.

Det kom ti minutt før full tid etter ein frekk cornervariant som Origi ekspederte i mål bak Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen.

– Eg kjem aldri til å gløyme dette, 100 prosent sikkert. Eg veit ikkje om noko slikt kan skje igjen, eg veit ikkje om det har skjedd tidlegare, sa Klopp.

Også i fjor var Liverpool i meisterligafinalen, men då enda det med tap for Real Madrid. I år møter dei enten Tottenham eller Ajax i finalen. Laga møtest til returoppgjer i Amsterdam onsdag, og heimelaga leier 1–0 frå den første kampen.

Meisterligafinalen blir spelt på Wanda Metropolitano (Atlético Madrids heimebane) i Madrid, 1. juni.

