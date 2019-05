Barcelona-trenaren om sjokktapet: – Veldig smertefullt

sport

Etter å ha vunne 3–0 mot Liverpool på heimebane, låg mykje til rette for at spanjolane kunne gå vidare til Champions League-finalen. På sensasjonelt vis sikra Liverpool ein 4-0-siger og vann dermed 4–3 samanlagt, ein snuoperasjon til stor overrasking for mange.

– Eg veit ikkje korleis dette kjem til å påverke meg. Trenaren må ta ansvar, sa Barcelona-trenar Ernesto Valverde etter kampen til BBC.

Barcelona har vunne La Liga under Ernesto Valverde, men dei har ikkje komme til Champions League-finalen sidan 2015. Førre sesong vann Barcelona 4–1 på heimebane mot Roma, men tapte 3–0 på bortebane. Dermed rauk dei på bortemålsregelen i kvartfinalen.

– Dette er veldig smertefullt for oss, spesielt for fansen vår. Det er andre år på rad vi hamnar i ein slik situasjon, seier han.

Valverde seier at det vart for mykje for dei då Liverpool kom med to mål på to minutt i andre omgang, signert innbytar Georginio Wijnaldum. Han seier raudtrøyene overraska dei med det fjerde målet.

– Eg beklagar overfor fansen at det som skjedde mot Roma, har skjedd igjen. Det er godt gjort å gjere feil som dette når ein har eit godt resultat i den første kampen, sa Barcelonas midtbanespelar Sergio Busquets etter returoppgjeret.

