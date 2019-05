Tiger Woods heidra med presidentmedalje

sport

President Donald Trump priste Woods vilje til å «vinne, vinne og vinne» då 43-åringen fekk utmerkinga måndag.

– Desse kvalitetane viser den amerikanske viljen til å skyve grenser, motsetje seg avgrensingar og alltid streve etter stordom, sa presidenten i ein tale.

Woods takka mor si og dei to barna sine under seremonien i rosehagen utanfor Det kvite hus.

– De har sett det gode og det mindre gode, oppturane og nedturane, sa Woods.

Golfstjerna tok nyleg den første majortittelen sin på 11 år og sin 15. totalt i karrieren. Det var i tillegg første gong sidan 2005 at han kunne ikle seg den klassiske grøne jakka som vinnar av US Masters.

Woods herja vilt på golfbana i ei årrekke, men han hadde ei rekke nedturar både privat og sportsleg etter US Open-triumfen i 2008. Ei vond skilsmisse og fleire ryggoperasjonar gjorde at han vart sett kraftig tilbake. Helseproblema trua fleire gonger med å setje ein stoppar for karrieren.

President Donald Trump, som sjølv er ein ivrig golfspelar, skreiv på Twitter etter Woods' siger i april at han kom til å gi 43-åringen fridomsmedaljen.

(©NPK)