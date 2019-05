Suksesstrenar skal få fart på austerriksk hoppstjerne

sport

I vinter måtte Schlierenzauer akseptere at han ikkje vart funnen god nok til å delta under heime-VM i Seefeld. Det var første gong sidan 2005 at hoppstjerna gjekk glipp av eit ski-VM.

Mannen med 53 verdscupsigrar har òg tatt fire OL-medaljar og 17 VM-medaljar (skiflyging inkludert), men det er ei stund sidan han presterte jamt på toppnivå.

Føre neste sesong blir det derfor tatt grep. Tysdag opplyste Det austerrikske skiforbundet at Schlierenzauer inn mot neste sesong vil bruke suksesstrenaren Werner Schuster som rådgivar.

Austerrikske Schuster gav seg nyleg som trenar for dei tyske hopparane. Han har ei fortid som landslagstrenar i heimlandet Austerrike.

(©NPK)