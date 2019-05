Nora Mørk tilbake i landslagstroppen

sport

Györ-proffen er dermed tilbake på landslaget for første gong på halvtanna år. Mørk pådrog seg ein alvorleg kneskade i februar i fjor.

I november var ho nær eit comeback, men etterverknadene av skaden gjorde at ho måtte reinske opp i det same kneet. Dermed venta ein ny periode med mødesam opptrening.

Handballprofilen har ikkje vore mykje på banen sidan ho kom tilbake i kamp for Györ 13. april. No er det likevel duka for comeback i landslagstroppen.

– Nora er tatt ut som ein av dei 19 i troppen, og det er første steg no. Vi får sjå om ho deltar i kampane. I første omgang skal ho ta seg inn i gruppa og laget igjen, etter halvtanna år ute. Men det er veldig flott å ha henne med igjen, og eg er glad på hennar vegner, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson til handball.no.

Handballjentene skal spele tre kampar i månadsskiftet mai/juni. I den første av dei ventar Sverige i det som er ein privatlandskamp. Kampen blir spelt i Nadderud Arena 28. mai.

Deretter står to oppgjer mot Kviterussland på programmet. Vinnaren over to kampar er kvalifisert for VM-sluttspelet i Japan i desember.

Den første kampen mot Kviterussland blir spelt i den kviterussiske byen Brest 31. mai. Returen går i Sotra Arena 5. juni.

(©NPK)